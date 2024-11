Volley, A2: Al PalaSurace testacoda tra la OmiFerPalmi e la Consar Ravenna

Davide contro Golia. Una sfida tanto proibitiva quanto stimolante quella in programma nel pomeriggio di domenica 3 novembre alle ore 16 al PalaSurace di Palmi, tra la capolista del campionato di serie A2, la Consar Ravenna e la OmiFer Palmi attualmente in coda alla graduatoria.

Una sfida sulla carta senza storia ma che capitan Carmelo Gitto e compagni proveranno a ribaltare anche grazie all’indispensabile supporto del pubblico di casa.

"Ravenna è sicuramente una squadra difficile da affrontare in questo momento. Non a caso sono primi in classifica esprimendo un bel gioco, al contrario nostro che ancora non riusciamo ad avere la necessaria tranquillità. Ci manca – aggiunge ancora il capitano giallo blu – la capacità di esprimere un gioco continuo in tutti i frangenti e in tutte le situazioni dei match che andiamo ad affrontare".

"Stiamo cercando di migliorare, consapevoli di essere in un periodo di difficoltà. Quello che è certo – conclude Gitto alla vigilia della gara - che daremo il massimo per provare a ritrovare alcune nostre certezze, mettere in difficoltà i nostri avversari e provare così a sfruttare anche il fattore campo. Non sarà facile sicuramente ma metteremo in campo tutto".

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta ma i ravennati, piegati al tiebreak in casa da Porto Viro conservando comunque la vetta della classifica, hanno dalla loro parte la forza della grande squadra consapevole dei propri mezzi.

Per Palmi sarà importante ritrovare tranquillità e continuità in particolare andando a ripetere le prestazioni convincenti viste in casa contro Aci Castello e contro Macerata, dove la squadra guidata da coach Andrea Radici, ha sicuramente saputo mettere in campo quelle qualità tecniche di cui è dotata.

Grandi motivazioni le troverà sicuramente Felipe Benavidez, lo scorso anno con la maglia della Consar Ravenna, squadra contro la quale vorrà ben figurare.

Ad arbitrare il match tra Palmi e Ravenna il primo arbitro Cesare Armandola e il secondo arbitro Barbara Manzoni.