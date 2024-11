Tentano di aggredire tifosi del Benevento, in auto mazza e bastone: denunciati

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, cinque persone a cui si contesta il porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, e tre di loro che erano stati già colpiti da un Daspo, per la violazione delle prescrizioni previste da quest’ultimo provvedimento.

Per come ricostruito dai militari, infatti, al termine della partita di Serie C tra la formazione pitagorica ed il Benevento, svoltasi il 31 ottobre scorso allo stadio comunale Ezio Scida, tutti i denunciati, dopo aver tentato di aggredire dei tifosi campani che tornavano a casa passando dalla statale 106, all’altezza di Torre Melissa, sono stati individuati a bordo di un’auto e controllati.

Durante la perquisizione gli sono stati così trovati due passamontagna, una mazza da baseball, un bastone in plastica, un tubo in plastica, una sciarpa del Crotone Calcio e una maschera da travestimento. Il tutto è stato sequestrato.