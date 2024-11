Calcio, Terza Categoria. Campionato ai nastri di partenza, l’Academy Galatro c’è

La stagione calcistica 2024/2025 del campionato di Terza Categoria Girone G è ormai alle porte, pronta a regalare emozioni agli appassionati di calcio dilettantistico della Piana di Gioia Tauro. Tra le protagoniste più attese, l'Academy Galatro si prepara a una nuova sfida, carica di determinazione e speranza.

Nonostante la compagine abbia lottato fino all'ultimo nel campionato di Terza Categoria, del girone F, per meritare la promozione in Seconda Categoria, il Comitato Regionale Calabria ha deciso diversamente.

La squadra, che ha avuto due clamorosi match point nella scorsa stagione, ha visto vanificati i suoi sforzi ed è stata scavalcata da formazioni ben più deboli e con un passato recente tutt'altro che glorioso. È stata una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca e che ha sollevato polemiche.

Nelle fasi finali dello scorso campionato l'Academy Galatro ha avuto infatti due match point per conquistare la Seconda Categoria. Nel primo la formazione del presidente Licastro si è giocata la promozione diretta contro il Bagaladi. Una partita che ha lasciato tutti col fiato sospeso e si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0).

Un risultato che non è bastato alla squadra guidata, lo scorso torneo da Samuele Cannatà, per superare gli avversari e garantirsi il tanto ambito salto di categoria.

Ma la formazione non si è arresa e ha avuto una seconda occasione nel playoff, disputato sul campo di casa contro l'Eufemiese. Qui, con una prestazione non brillante, l'Academy Galatro ha subito un secco 2-0, dimostrando comunque, nonostante la sconfitta, di meritare la promozione.

Quando il Comitato regionale Calabria ha pubblicato il Comunicato Ufficiale numero 44, rivelando l'organico della Seconda Categoria per la stagione 2024/2025, la doccia fredda è stata inevitabile: il Galatro non è stato ripescato.

Ma a far più male ai tifosi è stato il fatto che al suo posto siano state inserite squadre che hanno terminato lo scorso campionato con prestazioni disastrose.

La AC Scillese, terz’ultima con appena 14 punti, e la Seles di Gioiosa Jonica, che ha chiuso la stagione all'ultimo posto con soli 7 punti, ottenendo tra l’altro una pesante sconfitta per 6-1 proprio contro il Galatro.

La delusione nella società, composta dal presidente Antonio Licastro, dal Direttore Sportivo Gaspare Sapioli e dai dirigenti Francesco Curinga e Francesco Migali, non li ha fatti desistere. Hanno allestito un organico importante e, come sottolinea il direttore sportivo Gaspare Sapioli, “dopo aver superato la delusione per il mancato ripescaggio di quest'anno, ci stiamo preparando per un campionato di alto livello. Quest'anno non possiamo più nasconderci: puntiamo alla vittoria. Abbiamo allestito una squadra competitiva proprio per questo obiettivo, e noi ci crediamo”.

La competizione di quest'anno coinvolgerà alcune delle più rappresentative squadre locali, con l'Academy Galatro tra le protagoniste più attese.

Il torneo prenderà il via domenica prossima, 10 novembre, con le squadre che si sfideranno in un classico formato di andata e ritorno. L'Academy Galatro esordirà tra le mura amiche contro il Drosi 2016 nella prima giornata di campionato, pronta a inaugurare la stagione con determinazione e ambizione.

Questa stagione promette di essere particolarmente interessante grazie alla presenza di molte squadre che aspirano a guadagnarsi la promozione nella categoria superiore.

Il calendario è serrato e prevede una sosta durante le festività natalizie, dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025. Il campionato si concluderà il 13 aprile 2025, con l'ultima giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per stabilire i verdetti finali.

A disposizione del mister, Salvatore Paolillo, proveniente dal settore giovanile della Rosarnese, ci sono: Francesco Campisi, Sante Comi, Daniele Sapioli, Alessandro Marafioti, Domenico Marafioti, Carmelo Zappia, Rocco Rosano, Angelo Napoli II°, Luciano Longo, Michele Longo, Francesco Bonarrigo, Vincenzo Cherubino, Angelo Napoli I°, Vincenzo Scarfò, Luca Sofrà e Yusufa Sangare.

La squadra, sotto la guida del mister è pronta a dimostrare il proprio valore sul campo, puntando alla vittoria del campionato. La stagione 2024/2025 promette di essere ricca di emozioni e sfide, e l'Academy Galatro è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica.