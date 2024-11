Bronchiolite: all’ospedale di Lamezia avviata la campagna di vaccinazione dei neonati

L’Asp di Catanzaro ha avviato questa mattina nel Reparto di Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs) per i neonati.

L’iniziativa fa parte del protocollo operativo per la campagna di Immunizzazione con anticorpi monoclonali (nirsevimab) Autunno-Inverno 2024-2025 per la prevenzione di forme gravi di bronchiolite, principale causa di ricoveri e complicanze gravi nei neonati.

L’avvio del programma di somministrazione dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab - prosegue l'azienda - in questa prima fase, viene dedicato ai primi nati nel presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

Il Dipartimento di Prevenzione, diretto dal dott. Giuseppe Caparello, in sinergia con la struttura Assistenza Farmaceutica, Sulla base delle indicazioni Ministeriali e della Regione Calabria, sta provvedendo all’approvvigionamento graduale dei farmaci e, nelle prossime settimane, si avvierà la seconda fase con l’estensione delle vaccinazioni anche ai bambini con più mesi di vita.

Il virus respiratorio sinciziale, come detto, è una delle principali cause di infezione acuta del tratto respiratorio inferiore nei bambini ed è la prima causa di assistenza ambulatoriale e ricovero ospedaliero nei neonati. L'infezione da Vrs si trasmette per via aerea attraverso l'inalazione di goccioline generate da uno starnuto o da tosse, o dal contatto diretto con bocca o naso; la malattia si manifesta tipicamente nei mesi invernali. La presentazione clinica di Vrs varia da un leggero raffreddore alla bronchiolite o a una grave malattia respiratoria; può essere necessario un ricovero in ospedale, anche in terapia intensiva.

Adesso è possibile proteggere il neonato tramite la somministrazione, nel primo anno di vita, dell’anticorpo monoclonale anti-Vrs durante la stagione invernale. Dopo l’inizio della campagna e compatibilmente con le dosi disponibili, verranno richiamati tutti i nati nei 100 giorni antecedenti. Il nirsevimab ha un emivita di 5-6 mesi, quindi basta una sola dose per tutto il periodo epidemico, e puo’ essere somministrato anche in concomitanza con i vaccini".

L'Asp specifica che è indicata l’immunizzazione "nel 2024, per i neonati che nascono dall' 1 novembre 2024 al 31 marzo 2025 e per i bambini nati dall'1 gennaio 2024 al 30 ottobre 2024. Le immunizzazioni avverranno nel Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, presso la Struttura Semplice Dipartimentale Neonatologia diretta dalla dottoressa Mimma Caloiero.

La reazione avversa osservata più frequente è stata l’eruzione cutanea lieve o moderata (7 bambini su 1.000) che si è manifestata entro 14 giorni dalla somministrazione. Inoltre, sono state segnalate febbre e reazioni al sito di iniezione non gravi entro 7 giorni dalla somministrazione.