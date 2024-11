Salute mentale e accesso alle cure: il Csv spiega il nuovo Piano d’Azione Regionale

Venerdì prossimo, 29 novembre, alle 15.30, nella sede di Catanzaro del CSV Calabria Centro e Casa del Terzo Settore, in viale De Filippis 68, si terrà un incontro indetto dal Casm, il Coordinamento Associazioni Salute Mentale, per consentire a tutti i soci aderenti di avere una adeguata informativa del Parsm, il Piano di Azione Regionale per la Salute Mentale 2022-2025 della Regione Calabria, approvato nella seduta del 11 settembre scorso dal Coresam, Coordinamento regionale per la salute mentale in età evolutiva e in età adulta.

Il Casm Ets, avvalendosi delle competenze della dottoressa Rosaria Brancati, ha partecipato alla elaborazione e redazione del Parsm come componente accreditato del tavolo tecnico regionale istituito con il Dca 91 del 22 marzo 2023, cui hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali pubblici, rappresentanti del privato accreditato, delle famiglie e di altri Enti del Terzo Settore.

L’obiettivo primario del Piano è di garantire, attraverso il complesso delle azioni previste, alle persone con problematiche di salute mentale e dipendenze (lungo tutte le fasi della vita) accessibilità, continuità, integrazione e personalizzazione delle cure, attraverso percorsi di presa in carico esigibili orientati alla recovery, intesa come percorso verso il miglior stato di salute possibile.

Nell’incontro, dopo l’introduzione del Presidente del Casm Rita Ciciarello, e l’intervento del Portavoce del Forum Terzo Settore Rosario Bressi, la dottoressa Brancati fornirà una adeguata rappresentazione delle prospettive e delle criticità del Parsm.

All’incontro parteciperà anche Giuseppe Merante, Revisore dei Conti CSVnet, che relazionerà sul tema della formazione e partecipazione delle risorse primarie per la costruzione e l’innovazione del capitale sociale.

Per la partecipazione all’evento è prevista la possibilità di collegamento online accedendo a questo link: https://meet.goto.com/852817037