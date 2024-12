La buona sanità in Calabria: a Crotone inaugurato il Centro Autismo

Il Centro Salute Turano, importante struttura sanitaria crotonese, ha inaugurato il Centro Autismo: una struttura semiresidenziale per pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico che necessitano di trattamenti estensivi di natura riabilitativa e socioriabilitativa.

All'evento hanno partecipato la dottoressa Caterina Podella, amministratore delegato del Centro pitagorico, il dottor Raffaele Turano, medico e presidente della struttura, e in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore alle Politiche Sociali, Filly Pollinzi.

L'inaugurazione è stata un’occasione per discutere della valorizzazione delle cure di qualità sul territorio, per approfondire lo scopo che il Centro Salute Turano intende perseguire e per analizzare la partnership pubblico-privato chiaramente strategica per l'assistenza sociosanitaria.

“Questa inaugurazione - ha affermato la dottoressa Podella prima del taglio del nastro - non deve essere considerato come un momento di arrivo, ma di partenza. Lo spettro autistico sta diventando un focus per tutta la comunità scientifica internazionale. La nostra esperienza anche all'estero, ci ha consentito di comprendere che l'intervento riabilitativo sulle giovani menti deve essere multiforme, non può e non deve essere confinato all'interno di una sola tecnica, ma ci deve essere una contaminazione di tecniche diverse, perché ogni caso è unico e merita un progetto individuale che tenga conto anche dei bisogni della famiglia e del contesto sociale”.

Tanti sorrisi e tanta emozione per il taglio del nastro che ha visto partecipi non solo i vertici dell'azienda ma anche i professionisti che vi lavorano e le numerosissime famiglie i cui figli già frequentano il centro.

“In Calabria serviva un posto così che possa prendersi cura dei pazienti più fragili: i bambini - ha raccontato nel corso della manifestazione il giovane presidente del Centro, Raffaele Turano - Penso che questa realtà possa diventare in breve tempo un punto di riferimento per tutto il territorio e soprattutto per le famiglie che necessitano di assistenza”.

“L'amministrazione comunale non poteva mancare ad un appuntamento così importante - ha infine sottolineato l'assessore comunale Filly Pollinzi - Il centro Turano è sempre stato un punto di riferimento, lo è stato da quando è nato e continuerà ad esserlo anche in futuro, soprattutto su questo tema”.