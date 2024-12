Esplorare le opportunità dell’Europa, a Polistena studenti a “scuola” di Ue

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo l’evento “European Young Multiplier: Uno Spazio di Opportunità e Crescita”, ieri mattina nell’Auditorium ‘Roberta Lanzino’ dell’ITIS M.M. Milano di Polistena. L’incontro ha rappresentato un'importante occasione per i giovani studenti di esplorare le opportunità offerte dall’Unione Europea e il ruolo attivo che possono svolgere nel plasmare il futuro dell’Europa.

L’iniziativa si è focalizzata su European Young Multiplier (EYM), un progetto formativo gratuito nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in collaborazione con la rete dei Punti Locali Eurodesk, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Attraverso un percorso alternato di auto-apprendimento e approfondimenti in webinar con esperti, il progetto mira a formare giovani “moltiplicatori” di informazioni sulle opportunità europee, come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, rendendoli promotori attivi tra i loro coetanei. Gli studenti ricevono un certificato digitale al termine del percorso, utile ai fini del PCTO.

La mattinata è iniziata con i saluti della Dirigente del Milano, Simona Prochilo, che ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei giovani come cittadini europei di oggi e di domani.

È seguito l’intervento di Joe Romeo, Consigliere BELC e Assessore alle Attività Produttive di Marina di Gioiosa, che ha illustrato la missione dei consiglieri nell’ascolto delle istanze territoriali per Bruxelles.

Particolare interesse ha suscitato il sondaggio, ideato dagli studenti già partecipanti al percorso EYM, per misurare il livello di conoscenza sull’Unione Europea tra i loro compagni di istituto.

Tra i relatori, Nicolò Palermo, Responsabile del punto Eurodesk di Gioiosa Ionica, ha spiegato il ruolo delle reti di informazione UE e illustrato i dettagli del percorso European Young Multiplier. Loredana Panetta, vicepresidente Eurokom, ha poi approfondito il funzionamento delle istituzioni europee e il ruolo di Eurokom. Infine, Alessandra Tuzza, direttrice del centro Europe Direct ‘CalabriaEuropa’, ha discusso delle prospettive future dell’Europa e delle sfide che attendono i giovani.

L’evento è stato moderato dal Prof. Domenico Mammola, docente dell’ITIS Polistena, che ha saputo stimolare un dialogo vivace e coinvolgente tra relatori e studenti.

La partecipazione attiva dei giovani ha confermato il successo dell’iniziativa, ponendo solide basi per una maggiore consapevolezza e un ruolo più incisivo delle nuove generazioni nel contesto europeo.