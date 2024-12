Catanzaro. Cornicioni pericolanti su Corso Mazzini: strada chiusa, vigilfuoco all’opera

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sul centrale Corso Mazzini di Catanzaro, per la rimozione di parti ammalorate di cornicioni e sottobalconi.

L’intervento dei pompieri, che stanno operando col supporto di un’autoscala, si è reso necessario per mettere in sicurezza quelle parti dei balconi che potrebbero cadere a breve, finendo sul suolo pubblico con evidenti rischi per i pedoni e gli utenti della strada.

Sino al termine delle operazioni il tratto interessato è ovviamente chiuso al transito. Inoltre è stato interdetto l'accesso alle attività commerciali situate al piano strada dell'edificio, in attesa completa messa in sicurezza degli ingressi delle con delle cosiddette mantovane parasassi. Non si registrano feriti o danni.