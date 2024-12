Nuoto. L’Asi Arvalia chiude il 2024 conquistando il Memorial “Bartolo Furfaro”

Il 2024 si conclude con una grandissima vittoria per il settore ASI dell’Arvalia Nuoto Lamezia. Negli scorsi giorni impegnati nel X Memorial “Bartolo Furfaro”, gli atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme sono riusciti ad aggiungere al proprio palmares un ulteriore trionfo, frutto di un mix perfetto fatto di passione, determinazione e costanza che sta consentendo alla società natatoria della Piana di poter ambire a risultati sempre più prestigiosi.

Con ben 890 punti, l’Arvalia è riuscita a calcare il gradino più alto della kermesse, mantenendosi a oltre 100 punti di stacco dal secondo team della classifica generale. Terzo posto, invece, per il gruppo Propaganda, che ha collezionato ben 107 punti.

Grande entusiasmo è stato esternato da mister Armando Labonia, coordinatore della scuola nuoto e allenatore della squadra ASI, affiancato dalla vice Chiara Estini: «È stata una bella manifestazione, che ha visto protagonisti circa 380 atleti, molto ben organizzata, con un cronoprogramma dettagliato. I ragazzi sono stati all’altezza della situazione, hanno fatto buoni tempi e in molte gare si sono migliorati. Molti atleti hanno avuto modo anche di mettersi alla prova in stili diversi da quelli in cui sono abituati a gareggiare e sono riusciti a piazzarsi positivamente. Siamo riusciti, quindi, a vincere la seconda gara Asi di questa stagione».

Il gruppo propaganda dell’Arvalia Nuoto Lamezia è composto da Daniele Andriiesh, Lucia Cefalà, Sveva Cipolloni, Bruno Costanzo, Leonardo Di Gangi, Giorgia Falbo, Aldo Ferrise, Isabel Tea Guzzo, Diego La Grotteria, Rayan Lo Prete, Riccardo Lucchino, Evelyn Raso, Manuel Russo, Chiara Torcasio, Francesco Muraca e Alice Scaramozzino.

Ottimo il percorso di crescita anche degli altri atleti della società, che non potevano che dedicare quest’altra riuscita a Simone Nicotera, il preparatore atletico a cui erano legatissimi: Mario Vittorio Aiello, Desiré Avignone, Pasquale Bartolotta, Pietro Borello, Syria Bova, Angelo Lorenzo Bruni, Michela Bruni, Francesco Pio Campisi, Michele Canino, Cristian Caruso, Maria Giovanna Casalinuovo, Arcangelo Castaldo, Gaia Castaldo, Alice Cavalieri, Gaia Maria Ceraudo, Giorgia Chiaravalle, Alessia Ciriaco.

Ed inoltre: Rita Comei, Angelica Conace, Felicia Conace, Azzurra D’Ippolito, Angelica Dattilo Serratore, Pierluigi De Fazio, Valentina De Sensi, Beatrice Del Fonso, Joshua Della Porta, Davide Di Gangi, Martina Di Lorenzo, Nicola Falvo, Gennaro Fazio, Sophia Fiorillo, Ilaria Folino, Agostino Froia, Antonio Fruci, Diego La Grotteria, Antonio Lento, Giuseppe Lento, Valeria Lio, Gianvittorio Longo.

Ed infine: Santo Marasco, Mario Mazzei, Cesare Mercuri, Alessandra Molinaro, Antonio Muraca, Alessia Nicotera, Giorgio Almirante Paola, Vincenzo Paola, Francesco Paonessa, Silvia Paonessa, Maria Perri, Mariaalessia Perri, Luigi Perso, Andrea Pileggi, Rosalba Polito, Antonio Porro, Santino Pullano, Natale Alessandro Simone, Gioia Stranges, Greta Strangis, Mariapaola Stuppia, Vincenzo Torcasio, Eleonora Turano, Angelo Ventura e Riccardo Vescio.