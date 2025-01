Capodanno di sangue in Calabria: incidente nel reggino, un morto

Due diversi incidenti stradali, avvenuti entrambi nel reggino nella corsa notte di Capodanno, hanno causato la morte di una persona ed il ferimento di altre.

Nel primo caso il tragico sinistro si è registrato a Brancaleone: la vittima, una donna, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre a piedi camminava in centro città.

Inutili i soccorsi prestati immediatamente dai sanitari del 118 che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’altro incidente è avvenuto invece pochi minuti dopo l’una di notte di ieri, a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, all’incrocio tra via Italia e via Bligny.

Da quanto appreso sono due le auto coinvolte in un impatto violento. Feriti in modo non grave gli occupanti dei mezzi, tra cui anche una bambina che viaggiava sul seggiolino.