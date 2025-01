Nuovo corso di laurea alla Mediterranea, Latella: “Premiata lungimiranza e determinazione”

"La storia insegna che essere audaci e ambiziosi è la chiave per affrontare le sfide del futuro. Il recente via libera della Regione Calabria alla creazione del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria rappresenta un segno tangibile di quanto l'Amministrazione della Città Metropolitana, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e sotto la guida del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbia avuto la lungimiranza e la determinazione necessarie per trasformare un sogno che sembrava irraggiungibile in una realtà concreta".

Lo ha dichiarato Giovanni Latella, consigliere delegato al turismo ed allo sport del comune di Reggio Calabria, che già nel 2022 si era fatto promotore dell’istituzione di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha evidenziato preliminarmente come "questa iniziativa segni un passo fondamentale per la crescita culturale e sociale della città dello Stretto".

"La decisione di avviare questo corso di laurea è il giusto coronamento di un percorso iniziato con convinzione insieme al sindaco Falcomatà, che ha trovato nel Consiglio Metropolitano prima e nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria poi, un forte sostegno bipartisan" ricorda. "In particolare, nel civico consesso, la mozione, promossa nel luglio del 2024, è stata approvata all'unanimità, dimostrando l'unità di intenti delle istituzioni locali".

Latella ha evidenziato come la creazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia non solo "aumenterà il prestigio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, una delle quattordici aree metropolitane italiane, ma contribuirà anche a sviluppare nuovi percorsi formativi legati alle discipline sanitarie, con un'attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche. La nostra città diventa così un polo di eccellenza per la formazione medica e sanitaria, un'opportunità che avrà ricadute positive anche sul sistema sanitario locale".

"In questo senso, l'introduzione di un corso universitario in Medicina potrà essere il motore per rafforzare le strutture sanitarie locali, tra cui il Grande Ospedale Metropolitano (GOM), che potrebbe evolvere in un policlinico universitario, con conseguenti benefici per i pazienti e per l'intero ecosistema sanitario regionale" ipotizza poi il consigliere.

"Nel contesto di un sistema accademico sanitario nazionale che registra una saturazione dei poli universitari e una crescente difficoltà di accesso ai corsi di Medicina, la nostra città ha la possibilità di offrire un'alternativa concreta e accessibile per i giovani calabresi, evitando così che questi siano costretti ad emigrare per intraprendere il loro percorso di studi" ha proseguito. "La creazione del nuovo corso di laurea contribuirà alla formazione di professionisti altamente qualificati in loco, riducendo così l'emigrazione di giovani talenti. Questi ragazzi, spesso costretti a lasciare la nostra terra per studiare altrove, potranno ora restare a Reggio Calabria, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. La proposta, infatti, risponde a una necessità urgente di fermare l'emorragia di risorse intellettuali e professionali che da anni caratterizza la Calabria, un fenomeno che penalizza la crescita economica e sociale della regione".

"È importante dare impulso alla realizzazione del nuovo ospedale e, a tal proposito, speriamo che la conferenza dei servizi decisoria, convocata per il prossimo 23 gennaio, in cui si discuterà anche del completamento del polo onco-ematologico, possa rappresentare il logico corollario per il raggiungimento di questo obiettivo che, insieme alla riorganizzazione della sanità territoriale di prossimità, contribuirà a creare un sistema di salute più vicino alle esigenze quotidiane dei cittadini-pazienti".

"In questo scenario, il corso di laurea in Medicina rappresenta un passo fondamentale per unire formazione e assistenza sanitaria, creando un circolo virtuoso che potrà rafforzare ulteriormente la nostra comunità" afferma in conclusione. "Questa è una vittoria per la nostra città e per tutta la Calabria un traguardo che dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme con determinazione e visione, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi che portano sviluppo e benessere per tutti".