Un veicolo andato a fuoco sulla statale 18 Tirrena Inferiore, ha comportato la chiusura temporanea del traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 302, nel comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

La viabilità è deviata sul poso mentre sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per il rispristino in piena sicurezza.