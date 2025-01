Incendio devasta una mansarda a Pizzoni: illeso l’unico occupante

Attimi di paura questa mattina a Pizzoni, nel vibonese, dove nella prima mattinata odierna (attorno alle 7:40) si è sviluppato un violento incendio all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato una mansarda occupata solo da una persone, che è riuscita ad uscire autonomamente dall'edificio ed allertare i Vigili del Fuoco.

Ben tre squadre del distaccamento di Serra San Bruno sono dunque intervenute in Via San Francesco, dove sono state necessarie diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la mansarsa. Le fiamme infatti hanno completamente distrutto suppellettili e mobili, ma fortunatamente non si sono propagate ad altri piani dello stabile nè hanno provocato danni strutturali.