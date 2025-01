A Tropea ampi controlli della Polizia di Stato

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio vibonese, predisposti dal Questore Rodolfo Ruperti, verifiche che hanno interessato anche le zone maggiormente frequentate durante la stagione estiva, sempre con l’obiettivo di assicurare e mantenere - grazie ad una quotidiana attività di prevenzione e presenza sul territorio - le condizioni di una reale tranquillità pubblica a tutta la cittadinanza.

In particolare, il massiccio impegno della Polizia di Tropea, ha portato ad un’operosità che si è poi tradotta in numeri considerevoli, sia in termini di controlli che di provvedimenti successivamente adottati. Solo negli ultimi mesi, infatti, sono stati quasi tredici mila i veicoli controllati ed oltre venti mila le persone.

Sono stati inoltre emessi quindici fogli di via obbligatori, nei confronti di soggetti con precedenti per furto, che non presentavano alcun legame, né lavorativo né personale con il territorio, e che pertanto non avevano motivo di trovarsi in quelle zone, portando inoltre al deferimento di undici persone e alla segnalazione di altre sei per droga.

La costante attività ha permesso inoltre - nei giorni scorsi - di giungere ad una rapida risoluzione di un fatto criminoso, dove una persona è stata vittima di un furto da parte di un soggetto con precedenti, che è stato poi denunciato all’Autorità giudiziaria competente.

La celerità dimostrata dagli operatori del Posto Fisso ha consentito un immediato recupero della refurtiva, prontamente riconsegnata al suo legittimo proprietario, che ha ringraziato gli agenti, complimentandosi per la professionalità e la bravura dimostrate, anche con una comunicazione alla Questura.

Per questa attività, nella giornata di oggi il Questore Ruperti ha conferito tre compiacimenti ai poliziotti che, grazie alla tempestività del loro intervento, hanno permesso l’immediato recupero della bene. Un costante contatto con la popolazione per un’equazione vincente: maggiore presenza, più fiducia nello Stato.