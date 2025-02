Sanità, Baldino (M5S): “Soveria Mannelli, presidio strategico per hinterland, basta tagli"

Vittoria Baldino

Dopo la visita all’ospedale di San Giovanni in Fiore, continua il monitoraggio della deputata M5S Vittoria Baldino sulla sanità nei presìdi montani con il sopralluogo all’ospedale di Soveria Mannelli avvenuto nella mattinata di ieri. "Un’altra struttura che ha pagato il piano di rientro ed è stata svuotata senza che ai tagli fossero accompagnate le innovazioni promesse", denuncia in una nota la parlamentare.

"Come in tutti i presìdi montani la cronica carenza di personale sanitario mette a rischio la piena operatività del servizio sanitario: mancano Oss, infermieri, medici, chirurghi e anestesisti.

I concorsi indetti non hanno avuto risposta e senza risorse umane non si può garantire il diritto alla salute. Una condizione questa che fa il paio con stipendi non attrattivi.

Di fatto alcune specializzazioni sono poco ambite perché poco remunerate. Se non si interviene sulle retribuzioni e sulle condizioni di lavoro, i medici continueranno a evitare gli ospedali di montagna e l’emergenza urgenza – rimarca Baldino che tra le criticità rilevate segnala il laboratorio di analisi che non risponde alle esigenze del territorio".

La Calabria- conclude Baldino - non può più essere considerata una regione “figliastra”, i calabresi hanno diritto di vedersi garantita la salute con investimenti reali e duraturi. Mentre si parla di costruire nuovi ospedali quelli esistenti sono lasciati senza personale e senza risorse.

La buona volontà dei pochi medici non basta, servono risposte immediate specie per i territori montani che sono presìdi strategici e di importanza vitale per intere porzioni di territori".