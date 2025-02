Politiche di coesione, Al Polo liceale di Siderno si scopre la bellezza dell’Europa

Il Polo Liceale – Liceo Artistico Panetta di Siderno ha ospitato nei giorni scorsi l’evento 'Scopriamo la bellezza dell’Europa! Le politiche di coesione dell’Unione europea per un futuro comune', organizzato dall’associazione Eurokom, centro Europe direct ‘CalabriaEuropa’ e punto Eurodesk di Gioiosa Ionica.

L'evento, articolato in una serie di interventi qualificati, ha offerto una panoramica completa e approfondita delle politiche di coesione europee e del loro impatto sul territorio. La giornata è stata inaugurata dai saluti istituzionali del professore Vincenzo Romeo e della professossa Rosamaria Ritorto (responsabile di plesso) del Polo Liceale, che ha sottolineato l'importanza di iniziative di questo tipo per la formazione e la crescita dei giovani e l’importanza delle politiche di coesione per i territori.

Successivamente, Alessandra Tuzza, Direttore Europe Direct CalabriaEuropa Gioiosa Ionica, ha fornito una chiara e dettagliata panoramica delle istituzioni europee e del loro ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi membri. La sua esposizione ha fornito un quadro generale delle diverse politiche europee, evidenziando le opportunità di finanziamento e di cooperazione disponibili per i territori locali ed in particolar modo per la Calabria.

Nicolò Palermo, Responsabile del Centro Eurodesk Gioiosa Ionica – ospitato sempre dall’Associazione Eurokom, ha poi focalizzato l'attenzione sulle numerose opportunità offerte dall'Unione Europea ai giovani, evidenziando i programmi di scambio, formazione e mobilità internazionale, come Erasmus+, e le possibilità di impiego nel settore pubblico e privato fruibili grazie ai servizi Eures dell’Unione Europea. La sua presentazione ha suscitato l’interesse tra gli studenti presenti, che hanno potuto interagire con il responsabile del centro Eurodesk ponendo numerose domande e mostrando un vivo interesse per le prospettive future.

Loredana Panetta, esperta in progetti di cooperazione europea per Eurokom, ha illustrato l'importanza cruciale delle politiche di coesione per lo sviluppo territoriale, analizzando dati e informazioni su quanto l’UE ha finanziato sul territorio calabrese. La sua presentazione ha, inoltre, riguardato il progetto Europea "The Great Beauty of Europe", un’azione di comunicazione che consente di parlare di Unione Europea e politiche di coesione a giovani e cittadini tramite la cultura ed il patrimonio culturale valorizzato grazie ai fondi europei. La sua esperienza diretta nel campo dei progetti europei ha permesso di offrire una prospettiva concreta e realistica sulle sfide e sulle opportunità legate all'accesso ai fondi europei.

Marisa Larosa, sostenitrice dell’Associazione Eurokom, ha arricchito l'evento condividendo la sua esperienza personale con il programma Erasmus+, testimoniando in prima persona i benefici formativi e personali derivanti da queste opportunità di mobilità internazionale. La sua testimonianza ha ispirato i ragazzi, dimostrando l'importanza di investire nella propria formazione e di aprirsi a nuove esperienze europee.

L’evento è proseguito con un cafe cohesion, un momento di dialogo e approfondimento con i ragazzi sulla politica di coesione dell’Unione Europea.

L'evento si è concluso con la partecipazione dei giovani alla caccia al tesoro digitale lanciata con il progetto “La grande bellezza dell’Europa” e con un ampio spazio dedicato alle domande e agli approfondimenti, dimostrando il vivo interesse da parte degli studenti del Liceo. L'Associazione Eurokom, il Centro Europe Direct CalabriaEuropa e il Centro Eurodesk di Gioiosa Ionica ringraziano tutti i partecipanti, i relatori e le istituzioni scolastiche che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento".