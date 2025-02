Incidente sulla Statale 106 nel reggino: feriti e rallentamenti

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la Strada Statale 106, dove un'auto ed un furgone si sono scontrati nei pressi di un bivio. Il sinistro è avvenuto in un tratto ricadente nel comune di Stignano, precisamente in località Favaco, ed entrambi gli autisti sono rimasti feriti seppur non in modo grave.

Sul posto sono rapidamente giunti i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri: interventi necessari per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area prima di eseguire i rilievi del caso. Registrati notevoli rallentamenti con traffico sostanzialmente bloccato per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.