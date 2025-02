Statua Mancini, FGM: “Secondo sfratto da Caruso. E’ un arbitrio, reagiremo”

Siamo allibiti. Abbiamo ricevuto -via pec mercoledì 5 febbraio- il secondo sfratto in un mese della statua di Giacomo Mancini da parte del sindaco di Cosenza - così è scritto in una nota della Fondazione Giacomo Mancini.

"Lo sfratto - continua la nota - come potete leggere, non ha alcuna motivazione. È contro la legge nella forma e nella sostanza. E smentisce e contraddice la delibera di giunta e la convenzione sottoscritta tra Comune e Fondazione.

Insomma è un arbitrio. Un abuso. Una prepotenza. Una violenza. Per giunta pagata con i soldi dei cittadini. Per parte nostra - conclude la nota della FGM- reagiremo con ogni tipo di azione di resistenza a difesa del Leone e della storia di Cosenza.