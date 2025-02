Gdf: consegna della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri alla carriera

Presso la caserma "P. Laganà", sede del Comando Regionale Calabria, si è tenuta una solenne cerimonia nell’ambito della quale il Comandante Gianluigi D’Alfonso, ha consegnato ad alcuni dipendenti Ufficiali, Ispettori ed un Sovrintendente in servizio, ovvero in congedo, la "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.

All’evento odierno, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Decorati Medaglia d'Oro Mauriziana, ha presenziato la Sezione Nastro Verde della Calabria. Il prestigioso riconoscimento, venne istituito dal Re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia, tramite le Regie Magistrali Patenti, il 19 luglio 1839, con il nome di “Medaglia Mauriziana al merito militare di dieci lustri”, e successivamente disciplinata nel Regno d’Italia con il Regio Decreto 21 dicembre 1924.

Con la Legge 203 del 1954, l’Onorificenza assunse il nome di “Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare” e viene attualmente concessa - con Decreto del Presidente della Repubblica - agli Ufficiali e ai Sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza.

L’importante riconoscimento è stato attribuito ai seguenti militari: Claudio Gnoni, Davide Masucci, Gasparino La Rosa, Antonio Cassano, Angelo Daniele (in congedo), Carmelo Scollica, Giuseppe Vigna, Massimo D. Iero, Vittorio Cuda (in congedo), Francesco Scutifero (in congedo), Piero Portaluri, Antonio Rossi, Stefano Marrone e Rosario Sacco (in congedo).