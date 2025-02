San Calogero, in casa nascondeva 170 grammi d’erba: incensurato in manette

Un trentaquattrenne incensurato è stato arrestato, nei giorni scorsi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo rendono noto i Carabinieri della stazione di San Calogero, nel vibonese, che hanno tratto in arresto l'uomo lo scorso 7 febbraio dopo una serie di appostamenti mirati.

I movimenti dell'indagato infatti sono stati tenuti sotto controllo per diverso tempo, finchè nei giorni addietro non si è deciso di intervenire con lo squadrone eliportato ed il nucleo cinofilo. All'interno dell'abitazione - dove vivono anche dei parenti - sono stati rinvenuti 170 grammi di marijuana già divisa in dosi e pronta alla vendita, assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il tutto, debitamente occultato tra alcuni mobili ed un sottotetto, è stato sequestrato, mentre per l'uomo sono scattate le manette: al termine delle formalità di rito ed in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto ai domiciliari.