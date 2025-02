La Guardia di Finanza incontra le scuole di Soverato e Davoli

Proseguono gli incontri del progetto “Educazione alla Legalità Economica” nell’ambito del Protocollo d’intesa, stipulato il 19 settembre 2024, tra la Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Soverato, hanno incontrato complessivamente diciannove classi per un totale di circa 220 studenti dell’Istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice” frequentanti, in particolare, il Liceo Risorse Umane paritario, il Liceo Linguistico paritario e della Scuola secondaria di I grado paritario e dell’“Istituto Comprensivo Statale” di Davoli, frequentanti la Scuola secondaria di I grado, per parlare di cultura della legalità economica, al fine di diffondere, tra i ragazzi, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”.

Le Fiamme Gialle, nel corso degli incontri, hanno illustrato agli studenti le attività svolte dal Corpo, con particolare riferimento sul fenomeno delle droghe, alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, quali il diritto d’autore, il “Made in Italy” ed il falso nummario.

Altri argomenti di rilievo, sono stati quelli relativi al concetto di sicurezza economica e finanziaria, all’importanza del messaggio della convenienza della legalità economico-finanziaria e alla sensibilizzazione degli studenti verso una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

Al termine della lezione è stata effettuata una dimostrazione delle unità cinofile del Corpo; con il cane “Tatanka” i militari hanno simulato un’operazione di servizio nel settore degli stupefacenti, con la ricerca e ritrovamento di sostanza stupefacente simulata all’interno di bagagli ed a seguito di un controllo veicolare.

Notevole è stato l’interesse degli studenti e numerose sono state, infatti, le domande rivolte ai finanzieri presenti. Infine, per gli studenti più grandi, interessati ad intraprendere una carriera militare all’interno della Guardia di Finanza, sono state illustrate le varie opportunità e le modalità di accesso e selezione, mediante i bandi di concorso annuali, ed in particolare l’ultimo bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio relativo al reclutamento di 69 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026, le cui domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 3 marzo prossimo.