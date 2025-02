Turismo montano calabrese, si parte alla grande con High Wellness South Italy

“In Calabria è la natura che comanda”. Non poteva partire meglio il progetto ministeriale, tra i primi in Italia, a puntare tutte le attenzioni per il rilancio del turismo montano calabrese.

“High Wellness South Italy”, così è stato definito. Undici tappe previste, tra Sila e Pollino, in un anno. La prima, “Sila 3 Vette” ha abbracciato il progetto ed ha conquistato visitatori, sportivi, curiosi, cittadini ed istituzioni da ogni parte d'Italia oltre che dalla Calabria stessa.

Un successo senza precedenti, nel cuore di Camigliatello Silano per sei lunghi giorni, da martedì 18 a domenica 23 febbraio scorsi. Si è trattato di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport outdoor e avventura, che ha previsto diverse discipline, dal fatbike allo sci di fondo, corsa e dog adventure.

La bellissima manifestazione ha fatto parte, come anticipato, del progetto ministeriale che punta esattamente a questi aspetti. Al di là, dunque, dei vincitori e della grande soddisfazione espressa dagli organizzatori Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, supportati dalla presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, dalla presidente Arsac Fulvia Caligiuri, dal Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio e da tutti gli altri partner istituzionali, “Highwelness South Italy” ha vinto la prima, importante, sfida.

Ne è convinto Gianni Guido, referente degli eventi regionali messi in cantiere, che ha esaltato il processo di aggregazione avvenuto nel corso della prima tappa.

Inizia da qui un lungo percorso tra le meravigliose montagne calabresi, attraverso adeguamenti infrastrutturali, la creazione e la promozione di prodotti turistici sostenibili e la creazione di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori.

D'altronde l’idea del progetto riguarda la creazione di un unico parco (“sistema-contenitore” digitale) territoriale montano in cui le singole componenti vengono “valorizzate” e trasformate in fattori di attrattività dell’area.

Tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale, tre Riserve Naturali Regionali, sedici Riserve Nazionali: una straordinaria biodiversità che merita di essere vissuta. È anche questo “High Wellness South Italy”, una guida al turismo outdoor, rurale ed esperienziale, nella regione più naturale d'Italia.