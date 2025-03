Basket. Sintegra Rende a Corato per riprendere la corsa salvezza

Sintegra Rende a Corato per riprendere la corsa salvezza. I biancorossi saranno ospiti del Corato, una compagine pugliese che ha fatto bene nel girone pugliese. Coach Gattone sembra aver trovato nuovi equilibri con gli innesti dell'esperto 4 argentino Diego Corral e della guardia Manisi. A renderlo noto la società sportiva rendese.



"Il play Basile, - continua la nota - l'ala Argentina Mariani e il centro Nonkovic completano il quintetto della squadra pugliese. Una squadra temibile che dovrà essere affrontata col giusto approccio.

In casa Sintegra rientra Ginefra, si potrà contare su Diouf che sta recuperando dal brutto infortunio alla caviglia. Infermeria sempre piena per i rendesi che dovranno fare a meno di Baquero e del giovane Guido. La gara è in programma domenica alle ore 19 ed è valevole per il campionato di Serie B Interregionale. Terza Giornata della seconda fase.

“Seguiteci numerosi! Il vostro sostegno è fondamentale in questa importante sfida per raggiungere il nostro obiettivo”, l'invito della società.

Oggi pomeriggio, sabato, game day anche la B femminile, ore 18,30, impegnata a Taranto contro Nuovi Orizzonti nel palazzetto Mazzola. Per le atlete rendesi si è giunti alla quarta giornata della seconda fase.