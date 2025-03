All’Lss Theater di Polistena il LoccisanoTrio e la magia della chitarra battente

Torna all’Lss Theater di Polistena il LoccisanoTrio, con la magica chitarra battente, percussioni e basso, per un imperdibile live che andrà in scena sabato prossimo, 29 marzo, alle ore 21.

L’evento promette un’esperienza musicale di altissimo livello, grazie alla straordinaria qualità acustica del teatro, cuore pulsante di Lss (Laruffa Sound System), azienda dove Giuseppe e Nadia progettano e costruiscono impianti audio di eccellenza.

Il connubio tra arte e tecnologia fa dell’Lss Theater un luogo unico, dove il suono è curato nei minimi dettagli e l’acustica è stata progettata per offrire un’esperienza immersiva, in cui ogni sfumatura musicale viene percepita con nitidezza. La qualità del suono è tale da permettere agli ascoltatori di entrare in una dimensione sonora straordinaria.

In questo contesto acustico d’eccezione, la chitarra battente di Francesco Loccisano, strumento antico riportato in auge dal musicista calabrese, sarà protagonista assoluta.

Il talentuoso Loccisano e, con lui, due musicisti d’eccellenza come Tonino Palamara e Antonio Cusato Quel, creeranno un’esperienza musicale indimenticabile.

Il Trio (che torna a Polistena dopo il concerto del 2019), con formula artistica innovativa, fonde la tradizione musicale del sud Italia con influenze contemporanee per un sound originale, di grande coinvolgimento.