Anziana derubata, arrestata la colf: nelle buste della spesa l’oro trafugato

Avrebbe dovuto prendersi cura di un’anziana ma l’avrebbe invece derubata portandole via i gioielli che aveva in casa. Questo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Soverato, nel catanzarese, che nelle scorse ore hanno fatto scattare le manette ai polsi hanno di una collaboratrice domestica di 53 anni, che ora dovrà rispondere del reato di furto.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla figlia della vittima, che si è accorta della scomparsa dei monili dopo aver accompagnato la colf, con la sua auto, in un paese dell’hinterland.

Quanto raccontato dalla donna è stata immediatamente riscontrato al termine di una perquisizione personale eseguita sulla collaboratrice, dal momento dentro alcune buste per la spesa gli sono stati trovati i gioielli in oro poco prima presi in casa dell’anziana e dal valore commerciale di circa cinquemila euro.

La 53enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare non detentiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.