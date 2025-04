Violento scontro frontale nel vibonese, un ferito in gravi condizioni

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 29 nel vibonese, nei pressi del bivio stradale per il Monte Poro in direzione Nicotera. Per motivi ancora in fase di accertamento, due mezzi si sarebbero scontrati a velocità sostenuta.

Sul posto i soccorritori del 118, che hanno accertato la gravità delle condizioni di uno dei feriti, allertando così l'elisoccorso. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, essendo rimasta la strada completamente chiusa per la messa in sicurezza.