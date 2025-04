Commercio e distribuzione organizzata: Pasqua di scioperi in Calabria

Le segreterie regionali unitarie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil della Calabria proclamano uno sciopero generale per tutto il settore del commercio e della distribuzione moderna organizzata che si svolgerà nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta, dal 25 aprile al 2 giugno, includendo il 1° maggio.

L’iniziativa - spiegano i sindacati - mira a garantire ai lavoratori del comparto il diritto al riposo e al tempo libero durante le festività, con particolare riferimento al 25 aprile ad 80 anni dalla Liberazione, "una data - scrivono le Sigle - significativa per la nostra storia e per il movimento sindacale. Invitiamo le aziende a rispettare i diritti di chi lavora chiudendo i punti vendita nei giorni festivi e chiediamo alle istituzioni regionali di emettere ordinanze che impongano la chiusura delle attività commerciali in queste giornate".