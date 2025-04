Doppio incendio nella notte a Corigliano-Rossano: distrutti un’auto e un furgone

Due distinti incendi hanno distrutto altrettanti mezzi, questa notte, a Corigliano-Rossano. Gli episodi, avvenuti nel cuore della notte, non lascerebbero indugi circa la loro natura dolosa, e sono al momento attenzionati dalle forze dell'ordine.

Il primo caso riguarda una vettura privata parcheggiata in località Torre Pisani, dove attorno all'una di notte è scattato l'allarme dei residenti. Il secondo episodio invece è avvenuto a Corigliano, lungo Via Fontanelle, dove attorno alle tre del mattino è stato invece distrutto un camioncino attrezzato per la vendita di generi alimentari.

I due episodi, entrambi quasi certamente di natura dolosa - come accertato sin dal primo istante dai Vigili del Fuoco, che avrebbero addirittura ritrovato parte di una pompa di benzina - non sarebbero collegati tra loro. Al momento sono in corso le prime indagini per cercare di risalire agli autori materiali.