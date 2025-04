Procedono i lavori allo stadio comunale Attilio Iaria di Pellaro

Proseguono con un buon ritmo i lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dello stadio di calcio comunale 'Attilio Iaria’ di Pellaro. Con un sopralluogo del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si è fatto il punto sull’avanzamento degli interventi, che puntano a modernizzare e adeguare alle vigenti normative di un impianto la cui costruzione è iniziata nel 1964.

Insieme al primo cittadino erano presenti, il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, i consiglieri comunali Giuseppe Marino e Franco Barreca, l’assessore Carmelo Romeo, il capo gabinetto Antonio Ruvolo, il dirigente comunale Bruno Doldo e il Rup dell’opera Giuseppe Beatino.

L’intervento generale, finanziato con quasi 1,5 milioni di euro, punta a restituire uno storico impianto calcistico, che avrà una nuova tribuna, per un totale complessivo di circa 500 posti a sedere tutti con seggiolino, spogliatoi, bagni, punto ristoro, biglietteria, un’area gioco per bambini e soprattutto la posa di un moderno terreno di gioco in erba sintetica. I lavori consentiranno l’omologazione per la disputa di incontri fino al campionato di Eccellenza.

“Lo sport nella nostra città – ha detto il sindaco Falcomatà - ha sempre avuto un valore particolare che va ben oltre l’aspetto agonistico, a tutti gli effetti è una leva di riscatto, qualcosa che ti dà la dimensione del sogno, della speranza. Noi lo consideriamo a tutti gli effetti un diritto di cittadinanza, ecco perché – evidenzia - il recupero degli impianti sportivi storici della nostra città, penso ad esempio quelli di Ciccarello, Catona, Gallico e oggi il campo di Pellaro, significa intanto recuperare un pezzo di storia della nostra città, fare un esercizio anche di di memoria collettiva, risvegliare un senso di identità e di appartenenza e poi un impianto sportivo così rinnovato, in una periferia cittadina, ha naturalmente uno straordinario valore sociale”.

Per il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella “si tratta di un’altra struttura sportiva riqualificata, un impianto storico per il calcio reggino, dove hanno militato moltissimi giovani calciatori e non solo. Si tratta di un intervento mirato a restituire ed offrire ai nostri figli una struttura idonea, moderna e riqualificata. Ricordo che il nostro impegno non solo quello per il campo di Pellaro, ma altri sono in fase avanzata, penso anche a quello di Ravagnese, Ciccarello, Gallico, Catona, San Giovannello, tutti impianti che metteremo a disposizione delle società sportive e della federazione”.

Soddisfazione è stata anche espressa dal consigliere comunale, Giuseppe Marino: “è davvero un’emozione – ha detto - venire sul cantiere e vedere questa struttura che cambia volto, diventando un impianto sportivo moderno e funzionale. Si tratta di uno stadio che ha fatto la storia di questo territorio, costruito dagli stessi cittadini del posto che si rimboccano le maniche per realizzarlo e dare una casa alla squadra del Pro Pellaro. Questa struttura sta acquisendo una nuova anima e siamo orgogliosi, contenti e felici di aver pensato, insieme al sindaco Falcomatà, di intervenire su questa struttura che aveva necessità di un intervento importante. Il cantiere va avanti – ha concluso - e presto sarà restituito alla fruibilità alle squadre del posto, alle associazioni e a tutti i cittadini”.