Raccolta differenziata, per le feste a Vaccarizzo cambia il calendario

Il calendario della raccolta differenziata porta a porta di Vaccarizzo Albanese è stato completamente rimodulato nel lungo ponte di Primavera, da Domenica di Pasqua 20 Aprile a Giovedì 1 Maggio. Martedì 22 aprile si conferirà la Frazione Organica; Mercoledì 23 Indifferenziato e Carta; Giovedì 24 Multimateriale e Vetro; Venerdì 25 Frazione Organica; Lunedì 28 Frazione Organica; Martedì 29 Indifferenziato e Carta; Mercoledì 30 Frazione Organica; Venerdì 2 maggio Frazione Organica; Sabato 3 Multimateriale e Vetro.

La normale programmazione riprenderà a partire da lunedì 5 maggio 2025. Le variazioni sono state disposte per adattarsi alle esigenze organizzative e garantire un servizio efficiente anche durante i giorni festivi. I cittadini sono invitati a depositare i rifiuti la sera del giorno di raccolta entro le ore 20, rispettando le indicazioni comunicate.

Per un corretto conferimento dei rifiuti si ricorda che è severamente vietato usare buste di colore nero soprattutto se non trasparente; lasciare scatole di cartoni intere (vanno schiacciate); lasciare fuori dalla porta il contenitore (mastello) per l’umido quando non c’è la raccolta o il rifiuto dentro. In caso contrario, l’operatore ecologico avvertirà il responsabile del servizio e l’ufficio di Polizia municipale per eventuali infrazioni, e non ritirerà il rifiuto non conforme.