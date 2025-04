Incidente di Pasqua sulla Statale 106 Jonica, due feriti

È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 20 aprile, ancora una volta sulla statale 106 Jonica. Due anche le vetture coinvolte che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto - all’altezza del km 10,500 a Reggio Calabria - sono intervenute le squadre dell’Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, dopo che è stata momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.