Villa, finanziato studio specialistico per frenare l’erosione costiera

Con un decreto dell’11 aprile scorso (il n. 5384), il Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Calabria ha finanziato al Comune di Villa San Giovanni lo studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera.

Il provvedimento – come evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici della Regione, Maria Stefania Caracciolo - nasce da una collaborazione istituzionale tra il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sviluppatasi nel corso di riunioni tecniche tenute anche presso la Prefettura della città dello Stretto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, con lo scopo precipuo di superare le criticità riscontrate nel tratto di litorale villese, soggetto da tempo ad un forte fenomeno di erosione.

I fenomeni morfo-dinamici

Lo studio si propone di seguire una valutazione altamente specialistica dei fenomeni morfo-dinamici e dei processi erosivi in atto, tramite il rilievo e la modellazione matematica della costa interessata, in considerazione delle evidenti complessità di questa situazione che necessita di approfondimenti specialistici su più sub-unità, così da indirizzare le progettazioni verso una efficace soluzione delle problematiche che interessano quell’area.

L'impegno del governo regionale

“Un’azione, quella messa in campo, che – ribadisce in conclusione l’assessore Caracciolo – testimonia l’impegno del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto ad affrontare in modo incisivo le criticità che interessano da tempo un tratto di costa tra i più suggestivi del territorio calabrese”.