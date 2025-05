Turismo, la destinazione “Reggio Calabria” si presenta alla Polonia

Si svolgerà a Katowice, in Polonia, mercoledì 7 maggio, un workshop durante il quale sarà presentata la destinazione turistica “Reggio Calabria”.

L’evento, promosso dalla Cciaa dello Stretto e organizzato in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria italiana nel paese estero, ha l’obiettivo di illustrare il territorio metropolitano e la sua offerta nell’Area metropolitana di Katowice che è interessata da nuovi collegamenti aerei attivati da e per l’Aeroporto Minniti.

“Nuove opportunità si aprono per la destinazione Reggio Calabria anche grazie all’attivazione dei collegamenti aerei con destinazioni nazionali ed europee tra cui Katowice – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana – D’intesa con la Camera di commercio e dell’industria italiana in Polonia, abbiamo ideato un’iniziativa promozionale che rappresenta senz’altro un’importante occasione per promuovere il nostro territorio e i suoi prodotti su un mercato target ancora poco conosciuto ma che presenta notevoli potenzialità nell’ottica dell’attivazione di collaborazioni e accordi commerciali ”.

L’evento si svolgerà a partire dalle 17:30 presso il Vienna House ul.Sokolska e vedrà la partecipazione del Presidente della Camera di commercio di Reggio col Direttore Commerciale di Sacal, alla Country Manager di Ryanair, ai rappresentanti della Camera polacca e ai Partner Istituzionali dell’area metropolitana di Katowice.

Accompagneranno il Presidente anche alcuni degli operatori reggini che condividono il progetto camerale di promozione turistica “Reggio Calabria Welcome”, per presentare ad una vasta platea di stakeholders ed operatori polacchi del settore il territorio, gli attrattori, l’offerta turistica e la destinazione wedding “Reggio Calabria”.

Le imprese turistiche del territorio metropolitano sono state invitate a partecipare all’evento inviando la propria adesione secondo quanto previsto dalla manifestazione di interesse disponibile sul sito camerale.

Concluderà il workshop un evento di degustazione in cui saranno protagonisti anche i prodotti di eccellenza del territorio come il Bergamotto di Reggio Calabria, dolci tradizionali, liquori, miele e marmellate aromatizzati con il prezioso agrume da accompagnare ai salumi e ai formaggi locali, sorseggiando vini reggini IGT. Arricchirà la degustazione anche la preparazione della struncatura secondo la ricetta tradizionale.