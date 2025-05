Ue: Occhiuto a Bruxelles incontra commissari Šuica e Brunner

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi mercoledì 14 maggio e domani giovedì 15, a Bruxelles per la seduta plenaria del Cominato delle Regioni, ha incontrato nella giornata odierna - in qualità di presidente della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche marittime e di governatore di un’importante Regione italiana - il commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica e quello europeo per la Migrazione e gli affari interni, Magnus Brunner.

“Come sempre cerco di sfruttare al massimo le mie trasferte europee - afferma il presidente Occhiuto - per portare all’attenzione della Commissione Ue, guidata da Ursula Von der Leyen, alcuni importanti temi che riguardano la Commissione Intermediterranea - un organismo, che mi onoro di presiedere da ormai quasi due anni, che raggruppa 38 Regioni di 9 Paesi diversi - e la Regione Calabria”.