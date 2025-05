Fibrosi cistica, a Cosenza tutti di corsa verso la ricerca

Sabato prossimo, 24 maggio, dal largo del benessere “Iole Santelli” sul viale parco di Cosenza, prenderà avvio un evento sportivo solidale per sostenere la ricerca su una malattia genetica ereditaria tra le più diffuse.

L’iniziativa “Corriamo per la Fibrosi Cistica”, nata da un’idea del Professore Claudio Mandoliti, coordinatore dell’attività motoria, fisica e sportiva del Liceo Classico Telesio, dove un po' di anni fa una studentessa è venuta a mancare proprio a causa di questa patologia, è stata immediatamente sposata dal referente del Liceo Scientifico Scorza, il Professore Giulio Cundari, ed accolta con grande entusiasmo da Alessandra Coscarella, Presidente della Delegazione “Cosenza Sud” Fibrosi Cistica, cui sarà devoluto l'intero ricavato della manifestazione.

La “malattia invisibile”, così definita perché non si manifesta sull’aspetto fisico, conta circa 200 nuovi casi l’anno ed è causa di problemi respiratori, digestivi e di altre complicazioni come diabete, problemi al fegato o di fertilità; in molti casi, poiché cronica e progressiva, può essere fatale.

Non vengono danneggiate in alcun modo le capacità intellettive, ragion per cui chi ne è affetto soffre doppiamente nella consapevolezza di una vita travagliata.

È importante sostenere la ricerca, grazie alla quale negli anni la prognosi è migliorata, purtuttavia servono ulteriori progressi e nuove cure.

Ma si sa, le grandi sfide iniziano da piccoli passi, come quelli che faranno le due comunità scolastiche cosentine: studenti, docenti, personale ATA, famiglie, lungo i 5 km di salute e buone intenzioni del Viale Parco Giacomo Mancini.

Ovviamente anche la gente comune è invitata a voler tenere il passo e a partecipare con un piccolo contributo volontario in vista di un comune obiettivo.

Raduno alle 9, ogni partecipante riceverà una T-shirt ufficiale della giornata che si concluderà con la premiazione intorno alle 11:30 dello stesso sabato