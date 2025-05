Locri, il Maggio dei Libri approda all’Istituto comprensivo “De Amicis” di Platì

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della lettura tra i giovani, l'Istituto comprensivo "De Amicis" di Platì ha aderito al Maggio dei Libri (campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura) con la presentazione di uno spettacolo teatrale in vernacolo sui “Promessi Sposi”.

"Lo spettacolo - scrivono i promotori - come suggerisce il titolo, sarà incentrato sul celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso ed il più letto tra quelli scritti in lingua italiana.

I Promessi Sposi è un argomento che abbiamo affrontato ed approfondito in terza media ma, grazie a questo progetto, abbiamo coinvolto anche le altre classi. L’evento si svolgerà a Locri presso il Palazzo della Cultura “R. Misasi” giorno 23 maggio con protagonisti i ragazzi della scuola secondaria primo grado di Cirella.

Gli studenti si esibiranno in due turni: turno matinée ore 10 riservato agli studenti delle scuole e turno serale ore 18 con invito a tutta la cittadinanza. La commedia sarà suddivisa in dieci scene, le più importanti del celebre romanzo, con un mix di battute divertenti e significative con l’obiettivo di far divertire e far riflettere gli spettatori".