A Strongoli una Santa Messa in ricordo di Gabriele De Tursi

Gabriele De Tursi

Giovedì 5 giugno prossimo, alle ore 18.00 nella Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, in via Duomo a Strongoli, si celebrerà una Santa Messa in ricordo di Gabriele De Tursi, sparito nel nulla il 5 giugno 2013 (QUI).



"Subito dopo ci recheremo a deporre dei fiori nel punto dove è stata fatta ritrovare la moto del giovane. Come è noto, ogni anno il Coordinamento di Crotone dell’Associazione Libera organizza un momento di riflessione in occasione dell’anniversario della scomparsa del giovane Gabriele De Tursi, di cui non si hanno più notizie dal 5 giugno del 2013" annuncia Antonio Tata, Referente Libera Crotone.

"Sono ormai trascorsi dodici anni senza novità sulla sorte di Gabriele e ancora una volta non abbiamo altro che vicinanza ed affetto da manifestare ai familiari. Perciò anche quest’anno uniremo ancora una volta le nostre voci alle loro per sollecitare le coscienze di tutti e rinnovare l’invito “Chi sa, parli” perché vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre”, conclue.