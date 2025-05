Spari ad una boutique in pieno giorno: vetrina in frantumi, colpita un’auto

Dei colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi stamani, ed in pieno giorno, contro un negozio di Rosarno. La vicenda nel centro della cittadina del reggino dove la mano di ignoti ha preso di mira una boutique di via Nazionale Sud, che è stata attinta alla vetrina dai proiettili sparati presumibilmente con un pistola.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, considerando l’ora, intorno alle 11, un momento della giornata in cui la zona è particolarmente frequentata.

I colpi hanno così mandato in frantumi la vetrata e danneggiato anche una Porsche parcheggiata lì vicino e di proprietà di un avvocato che ha lo studio nei pressi del negozio.

Attimi di paura, ovviamente, per i commercianti e per quanti si trovavano nei paraggi durante il “raid”. Sul posto i carabinieri che hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e cercare di risalire agli autori ed al movente.

Gli inquirenti hanno già acquisito e stanno visionando le immagini immortalate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella via, sperando di trovarvi elementi utili alle investigazioni.