Palmi si candida all’European Town of Sport, sabato i dettagli

Palmi si candida all’European Town of Sport, ovvero al titolo di Comune Europeo dello Sport 2027. In quest’ottica il Sindaco Giuseppe Ranuccio e l’Assessore allo Sport Giuseppe Magazzù, hanno organizzato per il prossimo sabato 28 giugno, una conferenza che si svolgerà al termine della visita della Commissione di valutazione nella cittadina reggina.

Il premio viene portato avanti da Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, nell’ambito degli Aces Europe Awards, il network mondiale che promuove lo sport come veicolo di inclusione, benessere e sviluppo per le comunità.

I riconoscimenti vengono assegnati come incentivo per la crescita sportiva secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica.

La mission di Aces

In questo contesto, la mission di Aces è anche quella di organizzare la “competizione” finalizzata a premiare i Comuni con i titoli di European City/Town/Community of Sport, così da stimolare i Municipi a promuovere lo sport per i cittadini.

Pertanto, la candidatura di Palmi rappresenta anche un’occasione per dare visibilità internazionale alla Città in campo sportivo, turistico e culturale.

“Del resto – sottolineano Ranuccio e Mazazzù - i titoli dimostrano come lo sport possa trasformare il tessuto sociale ed economico di una comunità, poiché l’investimento nello sport e nel benessere rappresenta anche uno strumento di valorizzazione del territorio e di sviluppo urbano, contribuendo a promuovere stili di vita sani, inclusivi e sostenibili per la popolazione”.