Convegno autonomia differenziata e dottrina sociale della Chiesa, Rubino relatore

Franco Ernesto Rubino

Si è tenuto a Taverna, presso la sala consiliare del Comune, il convegno dal titolo: “Aree interne e Autonomia differenziata: quale futuro? Quale modello di sviluppo? Rischi e sfide”.

L’iniziativa, organizzata dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – Sezione diocesana di Catanzaro-Squillace, è stata realizzata in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, l’Unione Giuristi Cattolici di Catanzaro e l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari della Campania e Calabria.

Tra i relatori, il Professor Franco Ernesto Rubino, che nel suo intervento ha richiamato con forza la necessità di un cambiamento che parta dal basso, sottolineando come ognuno debba assumersi le proprie responsabilità.

“Se nulla cambia – ha affermato – è anche colpa di chi resta in silenzio”. "Per i cristiani - ha aggiunto - non agire di fronte a minacce alla democrazia e alla libertà, in tutte le loro accezioni, significa commettere un peccato: il peccato di omissione".

Il Prof. Rubino ha infine ricordato che molti hanno sacrificato la propria vita per la conquista e la difesa della libertà e della democrazia. “È tempo di uscire dal letargo” – ha concluso con decisione.