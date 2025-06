Musica d’autore a Morano, tra archi teatro e cultura

Prosegue con appuntamenti di rilievo la kermesse “Muranum… prosa e note”, inserita nel programma di rigenerazione urbana del centro storico, progetto Pnrr “Ri_AbitareMorano” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Sabato 28 giugno alle 21.30, nell’ambito del partenariato che vede l’Amministrazione comunale e l’associazione “L’Allegra Ribalta” collaborare attivamente nel percorso Intervento 9 - in cartellone un’esilarante manifestazione: il comico Mino Abbacuccio, artista di comprovata esperienza nel panorama teatrale e televisivo nazionale, allieterà il pubblico con una performance di grande valenza espressiva. Location scelta per l’iniziativa: Larghetto Vigna della Signora.

A inaugurare il Festival degli Archi, articolazione musicale del “Muranum…”, sarà invece il violinista Manuel Arlia con un’esibizione calendarizzata per il 1° luglio e incentrata sull’esecuzione de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. La direzione dell’orchestra è affidata al maestro Massimo Celiberto.

Domenica 6 luglio si continua con il quartetto d’archi “Magna Grecia”, formazione cameristica apprezzata per la capacità di fondere tradizione e innovazione in un repertorio raffinato, volto a mettere in luce la ricchezza timbrica degli archi in contesti di particolare suggestione storica e architettonica, come quelli offerti dal borgo del Pollino.

Il progetto “Muranum… prosa e note” si conferma così laboratorio d’intrattenimento ma soprattutto di formazione e promozione culturale, strutturato per destinare al territorio esperienze significative e coerenti con gli obiettivi del Pnrr predisposto dall’Amministrazione comunale".