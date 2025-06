Krav Maga. La Kroton Sport&Social al Summer Camp dell’International Institute

Anche per quest’anno la Asd Kroton Sport&Social ha rappresentato orgogliosamente la Calabria al prestigioso Summer Camp dell’International Krav Maga Institute, svoltosi a Roseto degli Abruzzi dal 12 al 15 giugno scorsi.

L’evento - tra i più rilevanti in ambito internazionale per gli sport da contatto e la difesa personale - ha visto la partecipazione di centinaia di istruttori, tecnici e appassionati provenienti da tutto il mondo.

La compagine pitagorica si è distinta ancora una volta come unica realtà calabrese presente, testimoniando la costante crescita sul territorio e il suo impegno nella formazione e nella promozione di una cultura sportiva responsabile e innovativa.

I vertici dell’associazione, il presidente Giuseppe Veltri e la vicepresidente Giuliana Spagnolo, hanno preso parte attiva non solo alle attività tecnico-operative del Camp, ma anche alla strutturazione del programma formativo.

In particolare, hanno tenuto un incontro d’aula dedicato alle nuove opportunità per gestionali offerte dalla recente Riforma dello Sport. Un contributo molto apprezzato che ha arricchito il programma del Camp con contenuti di grande attualità e utilità per il mondo sportivo.

La partecipazione al Summer Camp dell’International Krav Maga Institute conferma il ruolo della Kroton Sport&Social come punto di riferimento regionale nel settore degli sport da contatto e della ricaduta sociale della pratica sportiva, consolidando relazioni italiane ed estere e promuovendo l’eccellenza calabrese nel panorama nazionale ed internazionale.