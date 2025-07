Parte da Cosenza “The dark side of the moon”, il Pink Floyd Legend Tour

I Pink Floyd Legend sono pronti per il tour estivo 2025 che li vedrà impegnati con un programma articolato che include l’esecuzione di The Dark Side of the Moon, Atom Heart Mother, uno speciale omaggio dedicato a Pink Floyd at Pompeii e la messa in scena dell'Opera Rock The Wall.

I Legend proporranno in ogni data concerti della durata di circa tre ore, intensi, ricchi di suggestioni visive e sonore, che abbracciano le diverse epoche e i capolavori più rappresentativi della leggendaria band britannica.

In ogni spettacolo, i Pink Floyd Legend confermano la loro capacità di far rivivere dal vivo l’universo visionario dei Pink Floyd con un’intensità emotiva che li rendono unici, in un contesto scenico e sonoro progettato per offrire un’esperienza immersiva e rispettosa dell’originale.

La data in Calabria

Il tour si apre venerdì 11 luglio a Cosenza, all’Arena Rendano (Piazza XV Marzo), con l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon - insieme all’OSB, Orchestra Sinfonica Brutia, e una selezione di Greatest Hits (i brani più rappresentativi dei 50 anni di carriera dei Pink Floyd)

Lo spettacolo Atom Heart Mother è uno dei progetti di punta dei Pink Floyd Legend. Dal 2012, infatti, la band è l’unica a eseguirlo dal vivo, accompagnati da ensemble che arrivano fino a oltre 100 elementi, incantando il pubblico dei più importanti teatri italiani, dall’Arcimboldi di Milano allo Sferisterio di Macerata.

Chi sono i Legend

I Pink Floyd Legend sono: Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Valerio Bulzoni (chitarra), Manfredi Roberti (basso), Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete, Claudia Marss e Francesca Ciampa (cori) e Maurizio Leoni (sassofono solista).