Roccella Summer Festival, il 12 agosto “El Galactico tour” dei Baustelle

I Baustelle

“El Galactico”, il tour dell’estate 2025 dei Baustelle arriverà anche a Roccella Jonica, dove il prossimo 12 agosto saranno in concerto al Teatro al Castello nell’ambito del Roccella Summer Festival.

I Baustelle arrivano in Calabria freschi del grande evento dal vivo di El Galactico Festival che a Firenze per due giorni li ha visti esibirsi insieme a ospiti a sorpresa con una scaletta univa e irripetibile per ciascuna giornata.

I Baustelle – il nome è tedesco e significa “lavori in corso” -, hanno segnato fortemente negli ultimi venti anni il panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage e retrò, dando inizio ad un’intuizione diventata tendenza.