Confindustria Crotone, incontro tra vertici Bper ed imprese aderenti

“Abbiamo condiviso con il direttore Regionale Calabria Sicilia di Bper, Salvatore Pulignano, la necessità di promuovere un momento di ascolto e confronto con gli associati.

E’ stata l’occasione per entrare da subito nel merito degli strumenti messi a disposizione delle Pmi per sostenerne il consolidamento e la crescita anche sui mercati esteri, in una fase storica caratterizzata dalle incertezze legate alle trattative sui dazi.

Sul territorio crotonese sono presenti realtà produttive importanti che hanno necessità di essere affiancate, in maniera puntuale ed efficiente, per affrontare investimenti sulla transizione digitale ed ecologica e che vogliono aprirsi ai mercati internazionali” - così ha sottolineato il presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò in apertura dei lavori.

Alla presenza del responsabile territoriale Corporate Calabria Sicilia, Valerio Valzelli, e del responsabile territoriale Regionale Calabria, Mario Straface, sono intervenuti da remoto Adalberto Galeotti, Specialista consulenza e servizi investment banking Ufficio Investment Banking Coverage, e Fabrizio Favali, Head Sales & Distribution Servizio Global Transaction Banking Bper Corporate & Investment Banking.

Tra i principali focus sviluppati durante l’incontro, i servizi di Bper a supporto delle imprese impegnate nei percorsi di crescita su scala nazionale ed internazionale attraverso la rete di Specialist estero, che insieme ai Partner assiste le imprese nello sviluppo dei progetti di internazionalizzazione, i canali finanziari alternativi per le Pmi, come i basket bond, il Programma Elite che consente di collegare le Pmi a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

“Il nostro obiettivo è offrire alle piccole e medie imprese servizi mirati di consulenza per programmare e realizzare operazioni ed investimenti orientati alla crescita, accedendo ai prodotti messi a disposizione dall’Area Corporate & investment banking, ed affiancare tramite Bper Estero le imprese che vogliono entrare su nuovi mercati. Siamo presenti sul territorio con strutture dedicate all’ascolto delle aziende. Mettiamo a disposizione i nostri servizi di consulenza ed i nostri prodotti anche a supporto di investimenti nella Zes Unica, strumento sul quale stiamo sperimentando un crescente interesse”, così ha evidenziato il direttore regionale Calabria Sicilia di Bper, Pulignano.

I lavori si sono conclusi con una sessione di domande e risposte, durante la quale sono stati approfonditi alcuni dei temi trattati e sono state raccolte testimonianze aziendali su investimenti realizzati nel territorio insieme a Bper".