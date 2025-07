Giffoni film festival, Regione e Calabria film commission protagoniste

Giffoni Film Festival rafforza il proprio ruolo di piattaforma internazionale dedicata all’incontro tra giovani, istituzioni, industria culturale e territori. In questo contesto si inserisce la significativa partecipazione della Regione Calabria e della Calabria Film Commission, che sarà protagonista di un articolato programma di iniziative pensate per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo del proprio territorio in occasione di #Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio 2025 prossimi.

Nell’ambito della sinergia Calabria Film Commission sarà cultural partner della cinquantacinquesima edizione del Giffoni Film Festival.

Partecipare al Giffoni Film Festival significa per la Calabria promuoversi come destinazione cinematografica e culturale, ma anche costruire connessioni solide con il mondo dell’audiovisivo, con autori, produttori, istituzioni e pubblico, all’interno dell’evento dedicato al cinema per ragazzi più conosciuto ed apprezzato nel mondo.

Nel corso delle intense giornate di festival ci saranno occasioni di promozione territoriale con la diffusione nelle sale del festival di prodotti audiovisivi utili a veicolare le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche della destinazione Calabria, location ideale per produzioni televisive e cinematografiche, territorio straordinario per turisti e visitatori. Ed inoltre la promozione delle attività sarà affidata ad un video di 1 minuto dove scorrono una selezione di immagini con alcune delle recenti produzioni realizzate in Calabria.

L’assessore alla Cultura della Regione Calabria Caterina Capponi evidenzia il senso culturale e sociale della presenza a Giffoni con il corto “Alla scoperta del volto di Polsi”.

“Il futuro è nella coralità d’intenti – dichiara Capponi – Ancora una volta, si conferma un principio sacrosanto: se l’intento è comune, si possono ottenere i risultati che la nostra terra merita. È fondamentale riappropriarsi di quel senso di appartenenza che ci permetta di non considerare più la partenza come l’unica soluzione.

Corrado Alvaro scriveva ‘…tutti vogliono partire, pensano di partire e lasciare quello che chiamano il loro maledetto paese. E se un giorno hanno detto che partono è finita…’.

“Alla scoperta del volto di Polsi – conclude Caterina Capponi – è il frutto di una sinergia magica che ha coinvolto famiglie, scuole, il Santuario di Polsi, le forze dell’ordine e diverse associazioni e professionisti del territorio. Tutti insieme hanno realizzato una narrazione semplice, diretta e convincente. È il caso di partire, sì, ma è anche il caso di tornare”.

“Accogliere la Calabria a Giffoni – dichiara Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di GIffoni – significa dare spazio a una Regione ed un territorio che sentiamo da tempo parte della nostra identità. Il rapporto, negli anni, non è stato soltanto di carattere professionale, ma è allo stesso tempo umano e culturale, una relazione profonda, costruita negli anni grazie a numerose iniziative che abbiamo promosso, sostenuto e condiviso sul territorio. La collaborazione con la Regione Calabria e con Calabria Film Commission ci onora e rafforza il nostro impegno per raccontare l’Italia più autentica, quella fatta di storie che partono dai giovani e sanno parlare al mondo. Il progetto che presentiamo in questi giorni ne è un esempio straordinario: un racconto di riscatto e consapevolezza, nato nelle scuole e capace di accendere luce su luoghi, persone e valori troppo spesso dimenticati per dare una lettura di un territorio che esca dalle sabbie mobile dello stereotipo e del pregiudizio”.

Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission puntualizza il senso dell’accordo con il Giffoni: “Siamo qui – dichiara – per dare continuità al nostro percorso di promozione del territorio attraverso l’audiovisivo. Due anni fa è stata l’occasione della serie “Summer limited edition”, stavolta torniamo nel programma di un partenariato culturale con il festival, un laboratorio di grande prestigio per l’Italia. Realizziamo diverse azioni di promozione, in collaborazione con il Dipartimento Cultura della Regione Calabria, iniziative che guardano anche al mondo della scuola, al particolare sguardo delle nuove generazioni. Anche di natura artistica.

Riteniamo Giffoni, con il suo lungo percorso nel campo dei Festival internazionali, un approdo naturale, dove i ragazzi possono cimentarsi e confrontarsi. Un bel momento di crescita, in ottima compagnia; visto che il road movie Caravan di Zuzana Kirchnerová, (già presentato a Cannes) sostenuto dalla Fondazione e girato anche nei nostri territori sarà nel concorso ufficiale il 21 luglio”.

Tra i momenti centrali della collaborazione, il 23 luglio, nell’ambito della sezione Impact!, sarà presentato il cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi”, esito del progetto educativo “Alla scoperta del volto di Polsi”, nato per stimolare la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza nei giovani attraverso un percorso corale e condiviso tra scuole, famiglie, istituzioni religiose e civili, enti territoriali e associazioni.

Il progetto è stato proposto dall’IC “F. Pentimalli – Paolo VI – Campanella” di Gioia Tauro, in rete con l’IC “San Luca – Bovalino”, in un itinerario educativo che unisce due realtà simboliche del territorio calabrese, spesso condizionate da narrazioni distorte. La riscoperta del Santuario di Polsi, attraverso il filtro della fede, della cultura e della natura, ha restituito ai ragazzi la possibilità di ridefinire l’identità della loro terra.

Il docufilm, per la regia di Angelica Artemisia Pedatella, con la partecipazione della Compagnia BA17, non è solo il prodotto finale di un progetto scolastico, ma uno strumento narrativo potente. Il cortometraggio racconta il progetto attraverso gli occhi di un personaggio fittizio, una giovane giornalista calabrese emigrata, che rappresenta simbolicamente i tanti calabresi “scappati” da questa terra senza averne compreso la profonda essenza. Tornata in Calabria per un incarico lavorativo, la protagonista scopre una realtà inaspettata fatta di bellezza, cultura, impegno e partecipazione giovanile. È un viaggio di ritorno e di rinascita, che culmina a Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, dove la protagonista ritrova sé stessa e il senso profondo dell’appartenenza.

“Un nuovo volto per Polsi” rappresenta una nuova narrazione per la Calabria, costruita con coraggio e consapevolezza dalle giovani generazioni, con il supporto di tutta la comunità educante: un esempio virtuoso di come la scuola possa diventare motore di cambiamento e innovazione sociale.

Subito dopo si terrà un Panel dal titolo “Il ruolo delle Film Commission in Italia”.

L’incontro intende offrire uno spazio di confronto tra alcune delle principali realtà regionali impegnate nella promozione e nello sviluppo delle politiche audiovisive e culturali, con particolare riferimento al ruolo che le Film Commission svolgono nel sostenere le produzioni, valorizzare i territori, attrarre investimenti e scoprire nuovi talenti. Sono state invitate le principali Film Commission che collaborano con Giffoni, quelle con cui il Festival condivide maggiormente progettualità, visioni, prospettive.

Obiettivi del panel: condividere buone pratiche ed esperienze operative sul campo; riflettere sulle strategie di promozione dell’audiovisivo come leva di sviluppo culturale ed economico; raccontare ai giovani partecipanti del Festival il lavoro essenziale delle Film Commission italiane.

Interventi: Titta Fiore e Maurizio Gemma, presidente e Direttore Film Commission Regione Campania; Maria Giuseppina Troccoli e Simone Fusco – Presidente e Project Manager Roma Lazio Film Commission; Anton Giulio Grande e Luciano Vigna – Presidente e Direttore di Calabria Film Commission".