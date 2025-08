Dialog Festival. Il programma entra nel vivo con il 1° incontro di comunità

Dopo il grande successo dell’anteprima musicale affidata alla bravissima Simona Molinari, che ha saputo incantare il pubblico con una performance intensa, elegante e coinvolgente, il Dialog Festival entra ufficialmente nel cuore della sua programmazione 2025 con un evento dal forte impatto simbolico e sociale. E' quanto si legge in una nota di presentazione dei promotori.

"L'appuntamento - prosegue la nota - in programma per giovedì 7 agosto, alle ore 21 in Piazza del Giuggiolo a Casignana, rappresenta il primo vero momento di confronto e partecipazione collettiva, in grado di dare voce alla comunità locale in tutta la sua vitalità e pluralità.

Sotto i riflettori ci sarà la comunità stessa, protagonista assoluta del primo degli Incontri di Comunità, format che mira a restituire centralità ai cittadini e ai protagonisti della vita pubblica.

Durante la serata, il Sindaco Rocco Celentano e l’Amministrazione Comunale dialogheranno apertamente con la Pro Loco Cittadina, guidata dal Presidente Rocco Romeo, e con i rappresentanti della Protezione Civile e del Servizio Civile dei gruppi attivi a Casignana. Sarà l’occasione per condividere idee, raccontare esperienze, presentare iniziative e approfondire i progetti in corso e quelli futuri, in un clima di confronto costruttivo e inclusivo.

L’incontro sarà arricchito da testimonianze, contributi diretti e uno spazio per il dialogo con i cittadini presenti.

Durante la serata sarà inoltre possibile visitare la mostra di pittura Senza Tempo delle giovanissime Rebecca e Sofia, protagoniste di un percorso artistico sorprendente. A soli dieci anni, le due talentuose gemelle racconteranno il loro mondo attraverso una selezione di opere che colpiscono per sensibilità, profondità e padronanza tecnica.

Un’occasione preziosa per conoscere e valorizzare la creatività delle nuove generazioni.

L'incontro si inserisce pienamente nello spirito e nella visione del Dialog Festival, che anche in questa edizione si conferma come un laboratorio permanente di pace, solidarietà, cultura e cittadinanza attiva. Il festival nasce con l’obiettivo di promuovere la condivisione, la comprensione reciproca e l’ascolto come strumenti di cambiamento sociale. In un contesto mondiale segnato da fratture, conflitti e disuguaglianze, la manifestazione diventa così un’occasione per ribadire l’importanza dell’incontro autentico tra le persone, le culture e le generazioni, valorizzando le esperienze locali come patrimonio collettivo.

La serata proseguirà alle ore 22 con Concert Light, un emozionante concerto a lume di candela che trasformerà Piazza del Giuggiolo in uno spazio di armonia e suggestione. Sul palco si alterneranno Antonella Di Natale, Francesco Sgambelluri, Barbara Franco e Francesca Esabotini, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intima e avvolgente, in cui le note incontrano la luce calda delle candele per celebrare l’arte come linguaggio universale capace di unire.

Attraverso la sua proposta culturale ricca e articolata, fatta di musica, teatro, poesia, confronto e riflessione sociale, il Dialog Festival si conferma una delle manifestazioni più significative dell’estate calabrese. Un evento capace di trasformare ogni tappa in un’esperienza viva di crescita collettiva, partecipazione e speranza, promuovendo un messaggio profondo e attuale: solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo costruire insieme un domani più giusto e umano.

Casignana si prepara dunque ad accogliere una serata speciale, ricca di contenuti, emozioni e bellezza condivisa, nella convinzione che solo il dialogo può diventare ponte tra le differenze, generare visioni comuni e aprire strade nuove verso il futuro".