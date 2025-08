Trasporto pubblico locale, la Regione si confronta con Anav ed Asstra

Si è svolto ieri presso la cittadella regionale un tavolo convocato dall’assessorato regionale ai trasporti, con i rappresentanti delle associazioni di categoria ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) e ASSTRA (Associazione Trasporti), che rappresentano rispettivamente le aziende private e pubbliche operanti nel settore del trasporto pubblico locale. La riunione si è resa necessaria a seguito dell’adeguamento tariffario applicato dal 1° agosto dalle compagnie di trasporto pubblico locale, che ha sollevato le preoccupazioni di numerosi pendolari calabresi interessati dagli aumenti del costo del biglietto.

Durante il confronto, è emersa la volontà dell’assessore regionale ai trasporti, Gianluca Gallo, di individuare specifiche risorse nazionali che possano contribuire ad attenuare l’impatto economico degli aumenti tariffari sui cittadini, in particolare sulle fasce più esposte e sugli utenti abituali del servizio di trasporto pubblico. Accogliendo le istanze emerse nel confronto con le associazioni di categoria, l’assessore ha proposto l’introduzione di una moratoria, ovvero una sospensione temporanea dell’applicazione degli aumenti tariffari, a partire dal 1 settembre, ciò al fine di consentire l’attivazione di misure di sostegno e una più equilibrata revisione delle tariffe.

Il clima dell’incontro è stato improntato a una reciproca comprensione delle problematiche e alla ricerca di soluzioni condivise con le associazioni, rappresentate da Dino Romano, presidente di Anav Calabria, e Giuseppe Basile, componente del CdA di Asstra, i quali hanno ribadito l’impegno del comparto del trasporto a operare in un’ottica di dialogo costruttivo con le istituzioni e a tutela dell’utenza.

"Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che gli aumenti tariffari possono comportare per tanti cittadini, soprattutto per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per lavoro o studio" ha affermato l’assessore Gallo. "Per questo, la Regione si fa carico delle preoccupazioni espresse dagli utenti e ribadisce il proprio impegno a costruire un sistema di trasporto pubblico locale efficiente, sostenibile e realmente rispondente alle esigenze di mobilità dei calabresi. L’obiettivo è incentivare sempre più l’uso del mezzo pubblico, non solo per la convenienza economica, ma anche per una scelta consapevole in favore della sostenibilità ambientale".

La Regione Calabria, è stato ribadito nel corso della riunione, continuerà il confronto con tutti gli attori del settore per definire un nuovo equilibrio tariffario che tenga conto delle esigenze dell’utenza, della sostenibilità del sistema e delle prospettive di sviluppo del servizio di trasporto pubblico.