Calcio, serie D. Alla Vigor Lamezia arriva Federico Marigosu

In attacco alla Vigor Lamezia per il prossimo campionato di calcio in serie D, arriva il colpo Federico Marigosu. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, vanta diverse presenze tra i professionisti con le maglie di Olbia e Grosseto.

Importante la sua stagione a Trapani prima di passare al Prato. Proveniente dal Matera, il trequartista, classe 2001, è un giocatore duttile, il classico rifinitore, capace di mettere tutto il suo talento a servizio dei compagni.

Grazie alla sua intelligenza tattica, inoltre, può ricoprire vari ruoli sul fronte offensivo. "A Federico il più caloroso benvenuto in biancoverde" commenta la società.