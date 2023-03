Arpacal presente alla quinta edizione dell’Ecoforum regionale sui rifiuti di Legambiente

Il Commissario straordinario Arpacal Prof. Gen (ris) Emilio Errigo parteciperà domani, giovedì 2 marzo 2023 a partire dalle ore 9,30, alla Quinta edizione dell’Ecoforum regionale “Quale futuro per la gestione dei rifiuti in Calabria?” in cui tra l'altro verrà presentato il dossier “Comuni Ricicloni 2023” organizzato da Legambiente Calabria.

L'ecoforum si svolgerà nella sala verde della cittadella regionale “Jole Santelli”, in località Germaneto a Catanzaro.